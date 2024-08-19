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لبنان

السنيورة عرض والسفير السعودي الاوضاع

Lebanon 24
19-08-2024 | 08:07
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استقبل الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في بلس السفير السعودي في لبنان الدكتور وليد بخاري.

 وكان الاجتماع مناسبة لاستعراض الاوضاع في لبنان والمنطقة.
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فؤاد

السنيورة

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