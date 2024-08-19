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لبنان

اندلاع حريق قرب مركز "اليونيفيل" إثر قذائف فوسفورية معادية على تل نحاس

Lebanon 24
19-08-2024 | 08:10
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ألقى العدو الاسرائيلي قذائف فوسفورية على منطقة تل نحاس.

وأدّى ذلك إلى اندلاع حريق قرب مركز قوة "اليونيفيل".
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تل

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