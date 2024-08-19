Advertisement

لبنان

بيان من "بنك عوده"... إليكم ما جاء فيه

Lebanon 24
19-08-2024 | 08:18
A-
A+
Doc-P-1236230-638596777900742954.jpg
Doc-P-1236230-638596777900742954.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن بنك عوده البيان التالي، بشأن تبيان موقف المصرف حيال إجراءات الـIFC أمام المحكمة العليا الإنكليزيّة، وجاء فيه:
 
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بيان مهمّ من المديرية العامة للشؤون العقاريّة... هذه تفاصيله
lebanon 24
19/08/2024 18:53:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من وزارة الزراعة... واجراءات لمكافحة كل أشكال التهريب
lebanon 24
19/08/2024 18:53:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان جديد من حماس عن اتفاق وقف إطلاق النار.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
19/08/2024 18:53:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مع وصول بلينكن.. بيان لنتانياهو بشأن "ممر فيلادلفيا"
lebanon 24
19/08/2024 18:53:35 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

بنك عودة

بيان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:41 | 2024-08-19
11:39 | 2024-08-19
11:36 | 2024-08-19
11:31 | 2024-08-19
11:15 | 2024-08-19
11:00 | 2024-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24