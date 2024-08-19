قائد الجيش استقبل السفير البلجيكي لمناسبة تسلمه مهامه

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير البلجيكي في لبنان Armault Pauwels، لمناسبة تسلمه مهامه.



كما كان الملحق العسكري العقيد Bart Demuynck حاضراً خلال اللقاء.



Advertisement