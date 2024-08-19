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لبنان

قائد الجيش استقبل السفير البلجيكي لمناسبة تسلمه مهامه

Lebanon 24
19-08-2024 | 08:55
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير البلجيكي في لبنان Armault Pauwels، لمناسبة تسلمه مهامه.

كما كان الملحق العسكري العقيد Bart Demuynck حاضراً خلال اللقاء.
 
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قائد

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