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لبنان

بيرم: قدّمنا العزة والكرامة لهذا الوطن ونصرنا اخواننا في غزة

Lebanon 24
19-08-2024 | 08:59
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لفت وزير العمل مصطفى بيرم في احتفال تكريمي أقامه "حزب الله" في حسينية بلدة حاروف للشهيد محمد علي جهاد بدر الدين، الى أن "يواف غالانت قدم خطة الى الكابينيت الاسرائيلي منذ بداية المعركة لتوجيه ضربة ساحقة ماحقة مفاجأة للبنان وعندها كان سيسقط آلاف الشهداء وكانت ستضرب القرى فجأة".
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وقال: "ونحن نائمون في بيوتنا ثمّة عيون تبكي على الحسين وتسهر على الحدود، يرابطون ويصنعون العزّة للأمة فبادروا قبل أن يُباغتهم العدوّ وأسقطنا ما بيده من غدر وفرضنا عليه إيقاعاً وقدّمنا العزة والكرامة لهذا الوطن ونصرنا اخواننا في غزة على كلّ المستويات".

وختم مشددا على ان "قوة لبنان اليوم بالإقتدار والمقاومة التي تُحقق النّصر والعزة والكرامة لهذا الوطن".
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