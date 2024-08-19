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لبنان
ياسين: سنتحمل مسؤولياتنا الوطنية للوقوف مع الجنوب واهله
Lebanon 24
19-08-2024
|
09:19
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توجه وزير البيئة رئيس لجنة الطوارئ الوزارية ناصر ياسين، إلى بلدة الهبارية وقرى العرقوب إحياء لليوم العالمي للعمل الإنساني.
وقال:" نتذكر شهداء العمل الإنساني الذين سقطوا على يد الاحتلال الاسرائيلي: 21 من العاملين في المجال الإغاثي والصحي سقطوا في جنوب لبنان في الأشهر العشر الماضية، 7 منهم في الهبارية، شهداء الواجب الإنساني. ونتذكر كذلك كل الشهداء وخصوصاً الإعلاميين والمدنيين والأطفال، في فترة هي الأكثر دموية على الإطلاق للعاملين في المجال الإنساني لم نشهدها من قبل إن في غزة او جنوب لبنان، مع عدم اكتراث او أي احترام للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات والمعاهدات الدولية من قبل الاحتلال الإسرائيلي".
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وأضاف الوزير ياسين "تحية لصمود أهلنا في الجنوب وفي البلدات الحدودية في وجه العدوان الممنهج على قراهم وأراضيهم وأرزاقهم. سنعمل بكل جهد وسنتحمل مسؤولياتنا الوطنية للوقوف مع الجنوب واهله والتخفيف عنهم عبر العمل الإغاثي الذي نقوم به مع شركائنا في المنظمات الدولية والجمعيات الانسانية، وكذلك العمل الدبلوماسي المستمر لحماية لبنان من العدوان".
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