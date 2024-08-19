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لبنان

طرقات تشهد حركة مرور كثيفة.. تجنّبوها

Lebanon 24
19-08-2024 | 09:27
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تشهد العديد من الطرقات المؤدية إلى بيروت حركة مرور كثيفة، بعد ظهر اليوم، الإثنين.
 
في السياق، أعلنت غرفة التحكم المروري عبر حسابها على "أكس" أن حركة المرور كثيفة من جسر الكوكودي باتجاه انفاق المطار، في حين الحركة طبيعية على الاوزاعي بالاتجاهين.
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ولفتت الغرفة، إلى أن حركة المرور كثيفة من الكرنتينا حتى الزلقا، كما وتشهد الطريق من ذوق مكايل حتى جونيه حركة مرور كثيفة.
 
كذلك، فإن حركة المرور كثيفة على طريق المشرفية الغبيري جسر المطار، كما تعتبر ناشطة ضمن تقاطعات وطرقات بيروت.

في المقابل، أشارت غرفة التحكم إلى أن حركة المرور ناشطة من بيروت باتجاه الحازمية و كثيفة من ضهر الوحش حتى عاليه.
 
 
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