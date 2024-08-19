مدير المخابرات: التحديات كثيرة ونحن إلى جانب الشعب

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شدد مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي على ان "التحديات كثيرة في هذا الوقت الذي يمر به لبنان من تحديات اقتصادية واجتماعية إضافة إلى النزوح السوري وما يجري في ارض الجنوب والجريمة المنظمة التي يعاني منها الشعب اللبناني".كلام قهوجي جاء خلال زيارته المعهد الفني الانطوني في الدكوانة حيث قال:"رغم هذه الظروف سعت مديرية المخابرات الى خدمة الشعب والوقوف إلى جانبه وبناء الثقة معه وهذه الثقة تأتي من المحبة لان القديس أنطونيوس الكبير يقول ان المحبة تنفي الخوف".وكان في استقبال قهوجي، النائب العام للرهبانية الأنطونية المارونية الاب بطرس عازار، رئيس دير مار يوحنا القلعة بيت مري الاب المدبر بشارة ايليا ،ومدير المعهد الفني الانطوني الاب شربل بوعبود والهيئتان الإدارية والتعليمية في المعهد بالإضافة إلى مديري المخابرات في جبل لبنان العميد طوني معوض، في المتن العميد طانوس جرجس وفي بيروت العقيد طوني حنا.وقال الأب بوعبود: "فيما تَعصفُ رياح الجهل والحرب وفي ظلّ مَخاوف ما تَعيشه المنطقة من أَزمات تلوَ الأزمات وفيما تَحملون مَسؤوليات جمَّة يعكسُ حُضوركم اليوم معنا صلابة التمسُّك بهذا الوطن الذي يُعاني من تَفَكُّك في المؤسسات والقرارات وآخرها الترقيات في الجمارك اللبنانية وغيرها من استباحة للأنظمة والدُستور وفي خضَم ما نَعيشُه تبقى المؤسسة العسكرية الدّرع الواقي والأمين لهذا الوطن الجميل".ومنح بو عبود باسم المعهد العميد قهوجي الميداليّة المذَهّبة من الدّرجة الأولى "تقديراً لعَطاءاته وجُهوده ومُثابراته الدّوؤبة في تَنفيذ مَهَامه".