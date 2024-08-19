إدخال مواطن إلى المستشفى نتيجة تنشقه الفوسفور

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة بيان أعلن أن "مواطنا ادخل إلى مستشفى مرجعيون الحكومي نتيجة مضاعفات صحية خطرة نتجت عن تنشقه الفوسفور الذي اطلقه العدو الإسرائيلي قبل أربعة أيام على بلدة الخيام".

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