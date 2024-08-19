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لبنان

إدخال مواطن إلى المستشفى نتيجة تنشقه الفوسفور

Lebanon 24
19-08-2024 | 09:52
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة بيان أعلن أن "مواطنا ادخل إلى مستشفى مرجعيون الحكومي نتيجة مضاعفات صحية خطرة نتجت عن تنشقه الفوسفور الذي اطلقه العدو الإسرائيلي قبل أربعة أيام على بلدة الخيام".
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الخيام

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