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لبنان

منعاً للتلاعب... "الزراعة" تنشر متوسط أسعار هذه المواد

Lebanon 24
19-08-2024 | 10:38
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نشرت وزارة الزراعة متوسط أسعار الجملة والتجزئة للحوم والخضار والفاكهة والحليب خلال الأسبوع الثاني من شهر آب.

و أعلنت الوزارة الزراعة في بيان، "تتابع حركة أسعار الجملة والتجزئة للحوم والخضار والفاكهة والحليب بشكل يومي لوضع متوسط للأسعار أمام الرأي العام منعا للتلاعب، ولانسياب السلع بشكل سلس في الأسواق".
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وأشارت إلى أنها "تضع بين أيدي الرأي العام متوسط الأسعار، على أن يصدر في شكل منتظم حاليا مرة في الأسبوع".
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