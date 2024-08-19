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لبنان

وزير الثقافة شكر الجزائر على مساعدة لبنان بمواجهة أزمة الكهرباء

Lebanon 24
19-08-2024 | 11:15
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 توجّه وزير الثقافة القاضي محمّد وسام المُرتَضى ببيان شكر الى دولة الجزائر على "مسارعتها الى تقديم العون للبنان الذي يواجه ازمة كهرباء بفعل عدم توافر مادة الفيول المشغّلة للمعامل".

وقال المرتضى: "لبنان من أقصاه إلى أقصاه يتوجّه بالشكر المفعم بالعرفان إلى دولة الجزائر الشقيقة قيادة وشعبًا على مساعدتها لبنان من أجل تجاوز أزمته الكهربائية الراهنة". 

اضاف: "للجزائر في محبة لبنان مواقف كثيرة وأيادٍ بيضاء، وهي في كل مناسبة تؤكّد على أن المعنى الحقيقي للعروبة يتمثّل في تضامن الدول العربية واحتضان بعضها لبعض، والتعاون فيما بينها دفاعًا عن قضاياها المحقّة، وتأمينًا لرخاء شعوبها."

وختم: "إذْ نكرّر الشكر إلى الجزائر لا ننسى أيضًا العراق الشقيق وما بذل في سبيل لبنان خلال السنوات الماضية".

 

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