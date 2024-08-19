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لبنان

مولوي بحث مع لجنة الأشغال في عمل هيئة إدارة السير

Lebanon 24
19-08-2024 | 11:39
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اجتمع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي مع لجنة الأشغال العامة والنقل برئاسة النائب سجيع عطية وحضور النائبين فريد البستاني وابراهيم منيمنة، ورئيس هيئة ادارة السير بالوكالة محافظ بيروت القاضي مروان عبود.
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وخلال الاجتماع، تم البحث في عمل هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.

وكان مولوي استقبل وفداً من مستوردي السيارات، وتم التداول في ملف النافعة.
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