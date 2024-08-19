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لبنان

لمن يريد سلوك طريق المطار.. إقرأ هذا الخبر

Lebanon 24
19-08-2024 | 11:41
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تشهد طريق أنفاق المطار باتجاه خلدة زحمة سيرٍ خانقة أدت إلى تعطل حركة المرور في المحلة.
 
ولم تُعرف حتى الآن أسباب هذا الازدحام، فيما طالب المواطنون بتدخل القوى الأمنية لتنظيم السير على الطريق المذكورة.
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