لمن يريد سلوك طريق المطار.. إقرأ هذا الخبر

تشهد طريق أنفاق المطار باتجاه خلدة زحمة سيرٍ خانقة أدت إلى تعطل حركة المرور في المحلة.

ولم تُعرف حتى الآن أسباب هذا الازدحام، فيما طالب المواطنون بتدخل القوى الأمنية لتنظيم السير على الطريق المذكورة.