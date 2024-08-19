أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

وذكر الحزب أنّ العملية حصلت عند الساعة 5.15 من بعد ظهر اليوم وقد استُخدمت خلالها قذائف المدفعيّة.