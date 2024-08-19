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لبنان

بـ"المدفعية".. "حزب الله" يقصف مزارع شبعا

Lebanon 24
19-08-2024 | 12:02
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.
 
وذكر الحزب أنّ العملية حصلت عند الساعة 5.15 من بعد ظهر اليوم وقد استُخدمت خلالها قذائف المدفعيّة.
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