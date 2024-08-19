خطّة داخل بيروت.. هذا ما ستشهده إن وقعت الحرب

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وحضر الاجتماع النواب: نبيل بدر، نديم الجميل، أمين شري، محمد خواجه، إدغار طرابلسي، إبراهيم منيمنه، ملحم خلف، عماد الحوت، نيكولا صحناوي، سينتيا زرازير، محمود الناطور ممثلا النائب وضاح الصادق، سامر الصفح ممثلا النائب فؤاد مخزومي، رئيس المجلس البلدي لبيروت عبد الله درويش، إضافة إلى عضوي المجلس البلدي محمد سعيد فتحة ويسرى صيداني، قائد فوج حرس بيروت العميد الركن علي صبرا، العميد المتقاعد سامي الحويك، أعضاء من الصليب الأحمر اللبناني ولجنة الكوارث.وأفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بأن "عبود عرض لواقع الحال في مدينة بيروت ومدى قدرتها الاستيعابية لأعداد النازحين، في حال كانت وجهتهم العاصمة، منوها بالتنسيق الدائم مع محافظ جبل لبنان ولجنة ادارة الكوارث في المحافظة حيث تقضي الخطة باستيعاب القسم الاكبر منهم".وأكد عبود أن "بلدية بيروت وضعت بعض عقاراتها في تصرف اللجنة لركن الآليات والمعدات، إضافة إلى مستودع لتخزين المواد الغذائية في منطقة رأس بيروت".بدوره، شرح منسق بيروت وجبل لبنان في الصليب الأحمر اللبناني "الخطة الوطنية للاستجابة للأزمات"، كاشفا عن "موافقة وزارة التربية على وضع عدد من المدارس في تصرف اللجنة من أجل إيواء النازحين، في حال حصول عدوان ونزوح باتجاه العاصمة".وفي ختام اللقاء، قدم عدد من النواب بعض الاقتراحات، ومنها وضع خط طوارئ للتواصل، إعطاء الأولوية للعمل الإغاثي ومراكز الإيواء وزيادة تلك المراكز وتجهيزها بكل المعدات والأدوات، وفقا للحاجة المطلوبة.