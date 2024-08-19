Advertisement

لبنان

محافظ النبطية تفقدت مكان الغارة في تول - الكفور: سننتصر بالارادة الجنوبية

Lebanon 24
19-08-2024 | 12:34
A-
A+
Doc-P-1236320-638596929869945312.png
Doc-P-1236320-638596929869945312.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تفقدت محافظ النبطية هويدا الترك المكان الذي استهدفه العدوان الجوي الاسرائيلي منذ ايام في منطقة تول - الكفور – النبطية، وأدى الى استشهاد عائلة سورية مؤلفة من الاب والزوجة وطفليهما و6 عمال سوريين كانوا يعملون في مؤسسة طهماز لتصنيع الحديد الصناعي والاحجار الاسمنتية والتي طالها دمار كبير.
Advertisement

والتقت الترك أصحاب المؤسسة المدمرة من آل طهماز، واستمعت منهم عن حجم الاضرار التي لحقت بمؤسستهم، وعن المأساة التي حلت بالعمال السوريين والناطور وعائلته.

وقالت الترك اثر الجولة: "تفقدت اليوم المكان الذي وقعت فيه المجزرة التي ارتكبها العدو الاسرائيلي والمؤسسة الصناعية التي دمرتها طائراته الحربية، ولنقف الى جانب اقارب الشهداء ومع اصحاب هذه المؤسسات الصناعية والتجارية الذين ما زالوا صامدين. واليوم نشد على ايدي مؤسسة طهماز التي تعرضت لهذا الدمار من قبل عدو ارهابي، هذه المؤسسة الصناعية بامتياز التي تساهم بحركة اقتصادية فاعلة في هذه المنطقة وفي كل لبنان من خلال فروعها المنتشرة في الكثير من المناطق على مساحة الوطن".

اضافت: "كما شاهد الجميع، العدو يستهدف المنشآت الصناعية والاقتصادية بشكل متعمد وآلته الحربية المجرمة لا تميز بين مدني وعسكري وليس هناك اي قواعد او احترام لحقوق الانسان، فالمجزرة التي ارتكبت هنا وذهب ضحيتها 10 من الاخوة النازحين هي دليل على ارهاب العدو وانتهاكاته لحقوق الانسان. من هنا نعتبر انه من حقنا ان ندافع عن ارضنا وعن اهلنا، والمقاومة هنا تتجلى بأصحاب هذه المؤسسة الذين يصرون على اعادة افتتاح هذا الصرح الصناعي وتحدي اجرام العدو، وسننتصر مع اصحاب هذه المؤسسة ومع كل اهلنا وبالارادة الجنوبية، ارادة الصمود، على هذا العدو المجرم، ولن تثنينا جرائمه وارهابه وسنبقى في ارضنا ولن تخيفنا غاراته ولا صواريخه وصمودنا هو العنوان" .

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:14 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2024-08-19
13:48 | 2024-08-19
13:14 | 2024-08-19
13:06 | 2024-08-19
12:53 | 2024-08-19
12:45 | 2024-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24