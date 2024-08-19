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لبنان
الحاج حسن التقى وفداً من "الفاو": لبنان تكبد خسائر كبيرة إثر اعتداءات إسرائيل
Lebanon 24
19-08-2024
|
12:45
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إستقبل وزير الزراعة عباس الحاج حسن، في مكتبه وفدًا من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، برئاسة مسؤولة البرامج في المكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، باتريسيا إيبو فانبا، ورافقها جاكلين بينات.
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خلال اللقاء، تم تناول كافة المشاريع المشتركة بين الوزارة والمنظمة، والتي تنفذ على مستوى جميع المحافظات اللبنانية.
ووجه الحاج حسن شكره لمنظمة الفاو على دعمها المستمر للبنان، خاصة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الجمهورية اللبنانية، كما أعرب عن تقديره للمنظمة والدول المانحة على المشاريع القائمة والمخطط لها في لبنان، والتي تهدف إلى تنمية القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي وضمان سلامة الغذاء للمواطن اللبناني.
وأشار الحاج حسن إلى أهمية الدعم الذي تقدمه الفاو والدول المانحة للبنان في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر، موضحًا أن لبنان تكبد خسائر كبيرة نتيجة هذه الاعتداءات، خصوصًا في مجالات الثروة الحرجية والقطاعين النباتي والحيواني.
لبنان
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