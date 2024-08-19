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لبنان

إنفجارات ضخمة.. ماذا قصفت إسرائيل في البقاع؟

Lebanon 24
19-08-2024 | 13:48
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تنفيذ طائرة إسرائيلية عدواناً جوياً مستهدفاً عدداً من البلدات في البقاع - شرق لبنان.
 
وأظهر الفيديو لحظة وقوع انفجار كبير ضمن نقطة في بلدة سرعين البقاعية، فيما سُمعت أصوات انفجارات أخرى متتالية.
 
إلى ذلك، قال مصدران أمنيان لوكالة "رويترز" إنّ إحدى الغارات الإسرائيلية التي طالت البقاع، استهدفت مستوع أسلحة لـ"حزب الله".
 
يُشار إلى أنّ العدوان الذي حصل تم بـ3 غارات، الأولى طالت سهل قصرنبا فيما الثانية استهدفت سهل النبي شيت - السفري، بينما الثالثة حصلت بين سهل السفري وسرعين.
 
 
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