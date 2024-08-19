بعد الغارات العنيفة.. هكذا علّق الإعلام الإسرائيلي على "ضربة البقاع"!

علّقت وسائل إعلام إسرائيليّة على عملية استهداف الطيران الإسرائيليّ منطقة البقاع - شرق لبنان، مساء اليوم الإثنين.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة إن الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة من الهجامت ضدّ عددٍ مستودعات الصواريخ التابعة لـ"حزب الله" في عمق لبنان، وذلك على مسافة نحو 80 كلم من الحدود مع إسرائيل.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه "خلال الأسابيع الأخيرة، بذل الجيش الإسرائيلي جهوداً لضرب مستودعات عسكريّة تابعة لحزب الله من أجل تدمير مخزونه الكبير من الأسلحة".

وذكرت أن هذه الاستهدافات هي نتيجة "عمل إستخباراتي وعملياتي من قبل القوات الجوية والقيادة الشمالية في الجيش الإسرائيليّ".

(رصد لبنان24)