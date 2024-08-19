مولوي عرض مع وفد من جمعيّة AIA مشكلة عدم إصدار وتسليم رخص السّير

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زار وفد من جمعيّة AIA يرأسه رئيسها السيّد جورج تابت، وزير الداخليّة والبلديّات القاضي بسّام مولوي في مكتبه في الوزارة.وقد شكر وفد الجمعيّة، التي تضمّ الممثلين المعتمدين لجميع صانعي السيارات العالميين في لبنان، مولوي على الجهود التي بذلتها الوزارة لإعادة تنظيم العمل في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، التي شهد العمل فيها تحسّنا ملحوظا لا سيّما على مستوى خدمات تسجيل السيّارات الجديدة في مصلحة تسجيل السيارات والآليات والمركبات.كما عرض الوفد مع الوزير مولوي مشكلة عدم إصدار وتسليم رخص السّير ولوحات التسجيل الآمنة واللواصق الإلكترونيّة، إضافة إلى عدم تجديد رخص السّوق.