عن هجوم البقاع.. بيانٌ من الجيش الإسرائيليّ

أعلن الجيش الإسرائيليّ، مساء اليوم الإثنين، مهاجمة مستودعات ذخيرة تابعة لـ"حزب الله" في منطقة البقاع - شرق لبنان.

وذكر جيش العدو في بيان أنه تم الكشف عن انفجارات حصلت بعد الهجمات التي طالت البقاع، مما يشير إلى وجود العديد من الذخائر في المستودعات التي تعرّضت للهجوم.

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كذلك، تحدث الجيش الإسرائيلي عن الهجوم الذي طال سيارة في بلدة دير قانون رأس العين في جنوب لبنان، مما أدّى إلى استشهاد حسين حسين، وهو عنصرٌ في وحدة الصواريخ والقذائف التابعة لـ"حزب الله"، بحسب مزاعم العدو.

وزعم جيش العدو أيضاً أنه حدد في وقت سابقٍ عناصر من حزب الله ينشطون داخل منشأة في منطقة الطيبة - جنوب لبنان، ما استدعى استهداف المكان، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة.