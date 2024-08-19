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لبنان

القصف يتجدّد جنوباً.. غارات عديدة وهذه المناطق "تحت النار"!

Lebanon 24
19-08-2024 | 15:31
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شنّ العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم الإثنين، سلسلة غارات جديدة على عدد من البلدات في جنوب لبنان.
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن العدو قصف بصاروخين أرضاً مفتوحة عند أطراف المنصوري - بيوت السياد، كما استهدف أيضاً أطراف بلدتي المنصوري ومجدل زون.
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كذلك، قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف عيتا الشعب ورامية والناقورة.
وكان "حزب الله" أعلن في بيان، استهداف ‏مبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستعمرة ‏شوميرا بالأسلحة الصاروخية.
وفي عملية أخرى، قصف "الحزب" موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة.
غارات على البقاع
ومساء، استهدف جيش العدو منطقة البقاع الأوسط، زاعماً مهاجمة مستودعات ذخيرة تابعة لـ"حزب الله".
وذكر جيش العدو في بيان أنه تم الكشف عن انفجارات حصلت بعد الهجمات التي طالت البقاع، مما يشير إلى وجود العديد من الذخائر في المستودعات التي تعرّضت للهجوم.
كذلك، تحدث الجيش الإسرائيلي عن الهجوم الذي طال سيارة في بلدة دير قانون رأس العين في جنوب لبنان، مما أدّى إلى استشهاد حسين حسين، وهو عنصرٌ في وحدة الصواريخ والقذائف التابعة لـ"حزب الله".
وزعم جيش العدو أيضاً أنه حدد في وقت سابقٍ عناصر من حزب الله ينشطون داخل منشأة في منطقة الطيبة - جنوب لبنان، ما استدعى استهداف المكان، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة. 
 
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