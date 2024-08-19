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لبنان
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Lebanon 24
19-08-2024
|
17:10
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تساءلت مصادر مصرفية عن الاعتبارات التي تدفع للحديث عن وضع لبنان على اللائحة الرمادية وعلاقة ذلك بالودائع، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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