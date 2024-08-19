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لبنان
مواجهة لبنانية للتهديدات الإسرائيلية بالتمسك بتطبيق القرار 1701
Lebanon 24
19-08-2024
|
22:58
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كتبت" الانباء الكويتية": في مواجهة التصعيد الإسرائيلي يتحرك لبنان الرسمي عبر التواصل مع عواصم القرار بهدف خفض التصعيد متسلحا بالمطالبة بتنفيذ القرار 1701، والتشديد على التمسك بتنفيذه بكل مندرجاته، على اعتبار انه الخيار الوحيد الذي يمكن ان يوفر الأمن والاستقرار على الحدود.
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وتحدث مصـدر مطلع عن تقاطع معلومات من مصادر ديبلوماسية مع ما تتحدث عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن احتمال اللجوء إلى ردود سياسية او عملية اغتيال من قبل «حزب الله» ردا على قتل إسرائيل مسؤوله العسكري الأرفع فؤاد شكر، من دون تغييب الرد العسكري في حال فشلت المفاوضات في التوصل إلى اتفاق لوقف النار.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية وأجنبية عن الاشتباه بطائرة مسيرة تابعة لـ «حزب الله» حلقت قرب منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيسارية. ورجحت المصادر ان ذلك قد يكون رسالة ليس أكثر، ولا يصل إلى مرحلة الاستهداف الجدي.
والى جانب السعي لوقف الحرب، والعمل على عدم توسعها، استمرت الأزمات الداخلية، وجديدها المكرر الانقطاع الشامل للتيار الكهربائي الذي تؤمنه الدولة عبر شركة «كهرباء لبنان» الرسمية.
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