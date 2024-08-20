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لبنان

توقيف شخص في زغرتا.. هذا ما كان يفعله في النافعة

Lebanon 24
20-08-2024 | 00:06
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقفت المدعو م.خ في محلة الفوار في زغرتا. 
 
وتأتي عملية التوقيف بعد اقدام م.خ. على افتعال اشكالات وفرض خوات والقيام بعمليات سمسرة في النافعة.
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