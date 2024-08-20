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لبنان

حملة لـ"التيار" على وزير الطاقة: "اضاع انجازات الحصن المنيع لحزبنا"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-08-2024 | 01:15
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بدأ "احد نواب التيار الوطني الحر" التابعين مباشرة لرئيس "التيار الوطني الحر" حملة تشهير واسعة، وعلنا في الصالونات والجلسات المفتوحة على وزير الطاقة وليد فياض، بعد فترة من "الحرتقة المبطنة عليه" عبر "عيون التيار" في الوزارة.
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 وبحسب هذا "النائب والوزير السابق" فان الغلطة الكبرى كانت في تعيين فياض في هذه الوزارة التي تعتبر حصنا منيعا "لحزبنا"، وقد أضاع كل الإنجازات وعمل من الوزارة مادة " للسخرية " من القريب قبل البعيد ومن الحليف قبل الخصم. نحن اليوم لسنا بوضعية تجعلنا نفرض أي تعديل وزاري في حكومة تصريف الأعمال ، فعلينا تحمله ، وهو لا يصلح إلا لممارسة هواية السباحة".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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