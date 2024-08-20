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لبنان

نواب المتن وكسروان يتحرّكون "تفاديا للكارثة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-08-2024 | 01:30
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بدأت  منذ ايام اتصالات بين عدد من نواب المتن وكسروان من اجل التنسيق مع وزارة الأشغال العامة، وحتى مع متعهدين محليين ، من اجل عدم الوقوع في المحظور مع اول هطول للأمطار كما حصل في السنوات الماضية ، وكان ضحية الفيضانات ابناء هذه المناطق الساحلية وجميع المارة على طول الأوتوستراد من الدورة وصولاً الى جونية.
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وبحسب المعطيات، "فان نواب هذه المناطق يدركون ان وزارة الأشغال لن تستطيع معالجة وضع  كل الطرق حاليا بسبب التركيز على وضع الجنوب ، لذلك فهمي رسون العديد من الاقتراحات الموازية وسيعقدون اجتماعات دورية في ايلول لتفادي كوارث الفياضانات من جراء انسداد المجاري".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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