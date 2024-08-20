نواب المتن وكسروان يتحرّكون "تفاديا للكارثة"

Advertisement

بدأت منذ ايام اتصالات بين عدد من نواب المتن وكسروان من اجل التنسيق مع وزارة الأشغال العامة، وحتى مع متعهدين محليين ، من اجل عدم الوقوع في المحظور مع اول هطول للأمطار كما حصل في السنوات الماضية ، وكان ضحية الفيضانات ابناء هذه المناطق الساحلية وجميع المارة على طول الأوتوستراد من الدورة وصولاً الى جونية.وبحسب المعطيات، "فان نواب هذه المناطق يدركون ان وزارة الأشغال لن تستطيع معالجة وضع كل الطرق حاليا بسبب التركيز على وضع الجنوب ، لذلك فهمي رسون العديد من الاقتراحات الموازية وسيعقدون اجتماعات دورية في ايلول لتفادي كوارث الفياضانات من جراء انسداد المجاري".