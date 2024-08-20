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لبنان

غارة بعلبك رد على فيديو "عماد 4"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-08-2024 | 01:45
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بعد الغارات الاسرائيلية العنيفة التي استهدفت منطقة بعلبك امس، اجمع بعض الخبراء على ان الاستهداف طال مخزن صواريخ او سلاح، تابعا لـ"حزب الله" وذلك بعد مراقبة طريقة الانفجارات المتتالية التي حصلت.
وبحسب مصادر مطلعة فإن هذه الغارة هي رد على فيديو  "عماد 4"، لان استهداف صواريخ للحزب في منطقة البقاع يهدف للقول ان اسرائيل لديها بنك اهداف كبير وان تهديد الحزب بمنشآت ومدن صاروخية سيوازيه استهدافات لمخازن صواريخ.
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وتقول المصادر ان "حزب الله" يعرف منذ زمن، ان تل ابيب لديها بنك اهداف، بعضه صحيح، لكن السؤال هو  عن مدى قدرة تل ابيب على تحديد اماكن تخزين السلاح الثقيل والنوعي وهل تستطيع  استهداف  قدرات الحزب من الضربة الاولى؟
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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