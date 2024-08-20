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لبنان

أوّل ردّ من "حزب الله" على "غارات البقاع"... إليكم ما قصفه برشقات صاروخيّة مكثفة

Lebanon 24
20-08-2024 | 01:40
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أعلن حزب الله في بيان أنه قصف بصليات مكثفة من الصواريخ مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح ومقر فوج المدفعية ‏ولواء المدرعات التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن.
 
وتأتي هذه العملية رداً على ‏‏اعتداء ‏العدوّ الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع. 
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