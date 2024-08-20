أوّل ردّ من "حزب الله" على "غارات البقاع"... إليكم ما قصفه برشقات صاروخيّة مكثفة

أعلن حزب الله في بيان أنه قصف بصليات مكثفة من الصواريخ مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح ومقر فوج المدفعية ‏ولواء المدرعات التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن.

وتأتي هذه العملية رداً على ‏‏اعتداء ‏العدوّ الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع.