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لبنان

رسائل لـ"حزب الله" بضرورة عدم التصعيد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-08-2024 | 02:15
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افادت مصادر مطلعة ان بعض الدول الحليفة للحزب من خارج "محور المقاومة" وجهت رسائل واضحة لحارة حريك تقول بأن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو  يريد جر المنطقة كلها الى الحرب.
وبحسب المصادر فإن هذه الدول طلبت من الحزب، كما طلبت من ايران في وقت سابق، عدم الذهاب نحو  ردود غير محسوبة، لان اي  رد غير مدروس سيأخذه نتنياهو ذريعة للقيام بعمليات عسكرية تصعيدية في لبنان ما قد يجر المنطقة الى اشتباك اقليمي كبير.
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وترى المصادر ان هذه الدول باتت منذ بداية الحرب تمتلك صدقية جدية امام الحزب بسبب المعطيات التي تملكها والتي تشاركها مع الحزب بشكل دوري ومستمر.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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