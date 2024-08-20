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لبنان

تسعير الادوية بالدولار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-08-2024 | 02:45
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لوحظ أن بعض الصيدليات اعتمد تسعير الادوية بالدولار بشكل ظاهر على علبة الدواء، على أن يتم تخيير المواطنين بين الدفع بالليرة أو بالعملة الاميركية.
في المقابل، لا يزال العديد من الصيدليات يحاذر وضع  السعر على علب الادوية، سواء بالدولار او بالليرة اللبنانية.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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