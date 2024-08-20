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لوحظ أن بعض الصيدليات اعتمد تسعير الادوية بالدولار بشكل ظاهر على علبة الدواء، على أن يتم تخيير المواطنين بين الدفع بالليرة أو بالعملة الاميركية.في المقابل، لا يزال العديد من الصيدليات يحاذر وضع السعر على علب الادوية، سواء بالدولار او بالليرة اللبنانية.