توقف خدمات "أوجيرو" في سنترال بتغرين.. فما السبب؟

أعلنت مؤسسة "أوجيرو" عبر حسابها على منصة "إكس"، أن "عطلا طرأ على سنترال بتغرين بسبب الضغط على المولدات، ممّا أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة"، وأكدت أن "فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".

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