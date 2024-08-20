جعجع بحث وافرام بمشكلة الكهرباء: لإشراك القطاع الخاص في عملية الإنتاج والبيع

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، النائب نعمة إفرام في المقر العام للحزب في معراب، وبحث معه في الأوضاع العامة بالبلاد والمنطقة، وخصوصا مشكلة الكهرباء التي "تثقل كاهل المواطن اللبناني".

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وأكد الطرفان بحسب بيان، أن "الحل الوحيد يكمن في إشراك القطاع الخاص في عملية الإنتاج والبيع".



كما بحثا في مسألة الوجود السوري غير الشرعي في لبنان، وشددا على "ضرورة أن تقوم الحكومة بإبلاغ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بعدم شرعية أي بطاقات لجوء كانت قد أصدرتها المفوضية سابقًا، باعتبار أن المرجع الصالح والوحيد لإعطاء صفة لاجئ لأي أجنبي على الأراضي اللبنانية هي الدولة اللبنانيّة".

هذا وتم البحث خلال اللقاء، في أوضاع مرفأ جونية، وأمل الجانبان أن "يتم افتتاحه في أسرع وقت بعد الخطوة المشجعة بتكليف رئيس جديد له".