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لبنان
تراجع في اسعار المحروقات صباح اليوم... ماذا عن الغاز؟
Lebanon 24
20-08-2024
|
02:07
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انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 7 ألاف ليرة والمازوت 6 الاف ليرة، فيما ارتفع سعر الغاز الف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: 1.564.000 ليرة لبنانية
البنزين 98 أوكتان: 1.604.000 ليرة لبنانية
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المازوت: 1.404.000 ليرة لبنانية
الغاز: 908.000 ليرة لبنانية
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