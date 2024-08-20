تراجع في اسعار المحروقات صباح اليوم... ماذا عن الغاز؟

Advertisement

انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 7 ألاف ليرة والمازوت 6 الاف ليرة، فيما ارتفع سعر الغاز الف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.564.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.604.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.404.000 ليرة لبنانيةالغاز: 908.000 ليرة لبنانية