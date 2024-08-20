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لبنان

هاشم: حماية وطننا تستدعي التكافل والتضامن

Lebanon 24
20-08-2024 | 04:10
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شيعت بلدة شبعا و"السرايا اللبنانية للمقاومة" الشهيد فادي كنعان الذي استشهد بمسيّرة اسرائيلية يوم الاحد، بمشاركة عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم وفاعليات دينية وسياسية وحشد من ابناء البلدة وقرى العرقوب.
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 وأكد هاشم بالمناسبة في كلمة ان "مسيرة الشهداء ومنطقة العرقوب بدأت منذ عقود مع نشوء الكيان الصهيونى، وتعاظمت بلحظة بداية احتلال مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وكانت ارض العرقوب وقراها كاخواتها من قرى ومدن وبلدات جبل عامل في مواجهة العدو الاسرائيلي ومشاريعه العدوانية الهمجية والتي لم تميز بين المكونات اللبنانية ومناطقه، لانها تستهدف لبنان حتى في صيغته وتركيبته الوطنية".

واضاف: "امام ما يتعرض له الجنوب بل الوطن من حرب اسرائيلية، فإن المطلوب مزيدا من وحدة الموقف الوطني بدل رهان بعض الداخل على املاءات الخارج، وصولا لعودة هؤلاء الى المرحلة الماضية باعتماد منطق ضعف لبنان ليبقى تابعا خاضعا، علما ان هذه الافكار اصبحت بالية مع ما حققته المقاومة ونهجها الوطني في مقارعة العدو ووضع حد لاطماعه بعد تجارب لبنان مع هذا العدو، حيث اثبتت التجربة ان الكيان  الصهيوني بمستوياته السياسية والعسكرية لا يفهم الا لغة القوة، ولذلك فإن حماية وطننا وتحصينه يستدعي التكافل والتضامن الوطني لتفويت الفرصة على العدو ومخططاته".
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