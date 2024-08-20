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لبنان

حزب الله يستهدف ثكنة برانيت

Lebanon 24
20-08-2024 | 04:10
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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصر الحزب استهدفوا عند الساعة 10:15 من صباح يوم الثلاثاء ثكنة برانيت بالأسلحة ‏المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.‏
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