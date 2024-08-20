حزب الله يستهدف ثكنة برانيت

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصر الحزب استهدفوا عند الساعة 10:15 من صباح يوم الثلاثاء ثكنة برانيت بالأسلحة ‏المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.‏

Advertisement