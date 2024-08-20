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لبنان

حصيلة نهائية لغارات البقاع.. كم بلغ عدد الجرحى؟

Lebanon 24
20-08-2024 | 04:14
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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة عن الحصيلة النهائية لغارات العدو الإسرائيلي مساء أمس على البقاع حيث ارتفع عدد الجرحى إلى أحد عشر شخصا. وقد عولجوا جميعهم في الطوارئ.
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