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لبنان

قائمقام ومخاتير الضنية: لإنجاز معاملات المواطنين بسرعة

Lebanon 24
20-08-2024 | 04:39
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عقدت الهيئة الإدارية لرابطة مختاري الضنيه، إجتماعاً برئاسة قائمقام قضاء المنية ـ الضنية جان الخولي المر وحضور مأموري نفوس سير جمال حسون وبخعون إبراهيم حمد وحضور الزملاء، في مبنى القائمقامية ببلدة سير، إستكمالاً للإجتماعات المنعقدة للهيئة الإداريه للرابطة، وإنفاذاً للتعميم الذي يحمل الرقم 48 تاريخ 2 آب 2024 الصادر عن المدير العام للأحوال الشخصية رودينا مرعب.
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وخلال الإجتماع، شدد القائمقام الخولي المر على "ضرورة تنفيذ مضمون التعميم بكل مندرجاته، وتأكيد التعاون المثمر بين القائمقام والمخاتير والمواطنين لجهة إنجاز المعاملات بالسرعه القصوى، وعدم الإنتقائية في تنفيذ القوانين".
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