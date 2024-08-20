"تصدر أصواتاً مزعجة".. بلدية بخعون ـ الضنّية حذرت أصحاب الدّراجات النّارية المخالفة

أعلنت بلدية بخعون ـ الضنية في بيان، أنّه "بعد ورود شكاوى من المواطنين عن وجود دراجات نارية تصدر أصواتاً مزعجة تعكر صفو الأهالي، من الأطفال النائمين وكبار السن والمرضى، بخاصة ونحن في موسم الصيف والجميع يقضي أغلب أوقاته على الشرفات وفي الباحات الخارجية، أنها ستقوم بتسيير دوريات متحركة في أرجاء البلدة وخصوصاً منطقة جورة أبو عمر، لتنظيم محاضر ضبط ومصادرة كلّ دراجة مخالفة لا تحترم قانون السير، وسيتم تنظيم المحاضر باسم أصحاب هذه الدراجات، وصولاً إلى مصادرة البلدية لهذه الدراجات من مكان ركنها الخاص".

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