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لبنان

بلدية تحذّر من رمي النّفايات عشوائياً ضمن نطاقها

Lebanon 24
20-08-2024 | 04:49
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حذرت بلدية عين التينة ـ الضنية، "المواطنين والعابرين في البلدة من أنها ستقوم بتنظيم محاضر ضبط بحق كل من يقوم برمي النفايات بشكل عشوائي ضمن نطاق البلدة، سواء تم ضبطه عبر كاميرات المراقبة الموجودة أو إمساكه بالجرم المشهود، خصوصاً مكان وجود بئر المياه الذي يغذي البلدة على طريق الفشخة المؤدي إلى بلدة نمرين المجاورة، أو عند مدخل البلدة من جهة بلدة الحازمية المجاورة، وتحويله إلى الجهات المختصة لإجراء المقتضى القانوني بحقه".
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وأسفت في بيان لـ "كون رمي النفايات والممارسات السلبية أصبحت ظاهرة بشكل واضح وجلي، الأمر الذي يخلف منظراً قبيحاً ومظهراً غير حضاري لمنطقتنا، في الوقت الذي تمرّ فيه البلديات بظروف صعبة ومعلومة للجميع، وغير خافية على أحد".

ولفتت "نظر الجميع إلى أنّها غير مسؤولة عن المشاكل التي سوف تترتب عن رمي النفايات عشوائياً بين مالكي العقارات المعتدى عليها من جهة، والمستهترين والمتخلفين والفاقدين للذوق والأخلاق من جهة أخرى".
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