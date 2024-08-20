حمية يطلق غدا اشغال التأهيل والصيانة على اوتوستراد جبيل

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يطلق وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية أشغال التأهيل والصيانة على الأوتوستراد الساحلي في جبيل، في منطقة ما بعد نهر ابراهيم شمالاً، عند الساعة العاشرة من قبل ظهر غد الاربعاء.كما يطلق حمية عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر غد أشغال معالجة الإنهيار الحاصل على أوتوستراد شكا - الشمال.وعند الساعة الثانية عشرة والنصف يطلق أشغال التأهيل والصيانة على طريق العبدة- العبودية في عكار ، عند دوار حمص.