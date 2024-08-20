في أجواء الجنوب... تحليق مكثف للمسيّرات الإسرائيلية على علوّ منخفض

تشهد أجواء الجنوب لا سيما القطاعين الغربي والأوسط وساحل صور الشمالي والجنوبي تحليقا مكثفا للمسيّرات الإسرائيلية على علوّ منخفض ترافقها طائرات الاستطلاع التي لا تغيب عن الاجواء، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

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