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لبنان

بسبب التقنين في المولدات... انقاذ مواطن علق في حجرة مصعد في جبيل

Lebanon 24
20-08-2024 | 05:22
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أنقذ عناصر الدفاع المدني في مركز جبيل الاقليمي، مواطنا علق في حجرة مصعد في احد المراكز التجارية في جبيل بسبب انقطاع التيار الكهربائي والتقنين في المولدات.

 
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