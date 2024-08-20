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لبنان

سرقة دراجة نارية في أبي سمراء

Lebanon 24
20-08-2024 | 05:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ ملثمين أقدما صباح اليوم على سرقة دراجة نارية من مبنى "زينة المنار" في منطقة أبي سمراء - طرابلس، ولاذا بالفرار.
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سرقة

دراجة نارية

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