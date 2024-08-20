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لبنان

عبد المسيح: كهف قصر العدل في طرابلس برسم وزير العدل

Lebanon 24
20-08-2024 | 05:32
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غرد النائب اديب عبد المسيح عبر منصة "اكس": برسم وزير العدل وجميع المعنيين. من كهف قصر العدل في طرابلس. لا كهرباء ولا مولد كهربائي والقمامة في كل مكان. قاعات محاكم مهجورة ومواطنون على أبواب الذل بدل العدالة. محامون يعانون وقضاة لا حول لهم. يا عيب الشوم".
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