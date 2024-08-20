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لبنان

جديد جريمة راس نحاش... شخصٌ سلّم نفسه اليوم إلى أمن الدولة

Lebanon 24
20-08-2024 | 05:33
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سلّم ا.ع.م نفسه إلى جهاز أمن الدولة اليوم، وذلك على خلفية مقتل الشاب خ.ش في بلدة راس نحاش البترونية قبل حوالي شهر، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
 
والجدير بالذكر أنّ قاتل خ.ش سلّم نفسه في وقتٍ سابق.
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راس نحاش

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