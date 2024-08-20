جديد جريمة راس نحاش... شخصٌ سلّم نفسه اليوم إلى أمن الدولة

سلّم ا.ع.م نفسه إلى جهاز أمن الدولة اليوم، وذلك على خلفية مقتل الشاب خ.ش في بلدة راس نحاش البترونية قبل حوالي شهر، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

والجدير بالذكر أنّ قاتل خ.ش سلّم نفسه في وقتٍ سابق.