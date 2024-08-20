Advertisement

لبنان

أسعد الحريري شكر للجزائر دعمها الدائم للبنان

Lebanon 24
20-08-2024 | 05:40
A-
A+
Doc-P-1236603-638597549012563913.png
Doc-P-1236603-638597549012563913.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توجه رئيس جمعية "تجار لبنان الشمالي" أسعد الحريري في بيان "بجزيل الشكر والتقدير إلى الجزائر الشقيقة ممثلة بسفيرها في لبنان، على وقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها وطننا".
Advertisement
اضاف: "لقد أظهرت الجزائر مرة أخرى عمق العلاقات الأخوية بين البلدين من خلال مبادرتها الإنسانية لدعم الكهرباء، والتي جاءت بقرار كريم من الرئيس عبد المجيد تبون".
وثمن الحريري "عاليا الاتصال الهاتفي الذي أجراه الوزير الأول نذير العرباوي مع  الرئيس نجيب ميقاتي لإبلاغه بالقرار الذي يقضي بتزويد لبنان بشكل فوري بكميات من الوقود لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، مما يساهم في إعادة التيار الكهربائي واستقرار البلاد لفترة وجيزة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:52 | 2024-08-20
06:30 | 2024-08-20
07:01 | 2024-08-20
07:00 | 2024-08-20
06:32 | 2024-08-20
06:24 | 2024-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24