أسعد الحريري شكر للجزائر دعمها الدائم للبنان

توجه رئيس جمعية "تجار لبنان الشمالي" أسعد الحريري في بيان "بجزيل الشكر والتقدير إلى الجزائر الشقيقة ممثلة بسفيرها في لبنان، على وقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها وطننا".

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اضاف: "لقد أظهرت الجزائر مرة أخرى عمق العلاقات الأخوية بين البلدين من خلال مبادرتها الإنسانية لدعم الكهرباء، والتي جاءت بقرار كريم من الرئيس عبد المجيد تبون".

وثمن الحريري "عاليا الاتصال الهاتفي الذي أجراه الوزير الأول نذير العرباوي مع الرئيس نجيب ميقاتي لإبلاغه بالقرار الذي يقضي بتزويد لبنان بشكل فوري بكميات من الوقود لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، مما يساهم في إعادة التيار الكهربائي واستقرار البلاد لفترة وجيزة".