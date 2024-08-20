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لبنان

على شاطىء البحر... العثور على جثة رجل

Lebanon 24
20-08-2024 | 06:12
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على جثة رجل على شاطئ البحر في منطقة الاوزاعي في بيروت.
 
 
ولم تُعرف أسباب وفاة الرجل حتّى الآن.
 
 
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الاوزاعي

جثة

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