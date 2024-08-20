وزير البيئة عرض مع بلاسخارت وريزا قضايا بيئية وسبل دعم خطة الطوارىء

التقى وزير البيئة ناصر ياسين في مكتبه في الوزارة اليوم، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت والمنسق المقيم للشؤون الإنسانية عمران ريزا وعرض معهما للأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة وللمشاريع البيئية التي تنفذها وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعض المنظمات الدولية في عدد من المناطق اللبنانية ولاسيما على صعيد الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة وتخفيف التلوث.

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كما عرض الوزير ياسين بصفته رئيس لجنة الطوارئ الحكومية مع بلاسخارت وريزا للمستجدات في جنوب لبنان وسبل دعم خطة الطوارئ لتلبية حاجات النازحين من القرى الحدودية والاستجابة لأي تطورات في حال توسع رقعة الحرب.