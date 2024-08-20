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لبنان

إتفاقية تعاون بين جامعة بيروت العربية والمديرية العامة للأمن العام

Lebanon 24
20-08-2024 | 06:23
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وقعت جامعة بيروت العربية ممثلة برئيسها البروفيسور وائل نبيل عبد السلام، إتفاقية تعاون لمدة خمس سنوات مع المديرية العامة للأمن العام ممثلة بالمدير العام بالإنابة اللواء الياس البيسري مثله العميد نجم الاحمدية، في حضور الامين العاملالجامعة الدكتور عمر حوري ، عميد الدراسات العليا والشؤون البحثية البروفيسور هانيا نقاش،  العقيد البحري مازن صقر، المقدم فراس شحادة، المقدم طارق الشوفي والمقدم احمد الميس .
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هدفت هذه الاتفاقية، وفق بيان للجامعة، الى "رفع المستوى العلمي لعناصر الامن العام وتعزيز وتفعيل قدراتهم، وأيضاً تجسيد إدارة التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات والمعلومات بين الفريقين.

وبما ان الجامعة وكجزء من رسالتها التربوية الوطنية ، ستقوم بتوظيف قدراتها وطاقاتها في سبيل تلبية الاحتياجات العلمية المستقبلية للأمن العام وعناصره، بان تقدم من خلال هذه الاتفاقية الفرصة والدعم العلمي والمادي لعناصر قوى الامن العام وافراد اسرهم الراغبين في الحصول على التعليم الجامعي في بعض الاختصاصات المعتمدة لديها، كما تقدم الجامعة دورات متخصصة للطلاب في مواضيع محددة وفقاً للحاجة والامكانيات المتوافرة لديها".
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